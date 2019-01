Sampdoria-Milan, dove vedere la partita di Coppa Italia in diretta streaming o in tv

GENOVA – Il campionato italiano di calcio di Serie A osserva un turno di riposo per lasciare spazio allo spettacolo della Coppa Italia che torna in campo con le partite ad eliminazione diretta degli ottavi di finale. Il big match di questo turno è Sampdoria-Milan. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai 2, sabato 12 gennaio 2019, alle ore 18.00. Sampdoria-Milan sarà visibile anche in diretta streaming. Dove? Sul sito internet ufficiale della Rai e sarà visibile gratuitamente.

Coppa Italia 2018 2019 | Tabellone | Calendario | Partite | Date | Ora

Di seguito il tabellone e il calendario delle partite della Coppa Italia 2018-2019:

COPPA ITALIA 2018 2019 OTTAVI DI FINALE

Le partite degli ottavi di finale:

SABATO 12 GENNAIO 2019

Ore 15:00 Lazio-Novara – Rai2

Ore 18:00 Sampdoria-Milan – Rai2

Ore 20:45 Bologna-Juventus – Rai1

DOMENICA 13 GENNAIO 2019

Ore 15:00 Torino-Fiorentina – Rai2

Ore 18:00 Inter-Benevento – Rai2

Ore 20:45 Napoli-Sassuolo – Rai1

LUNEDI’ 14 GENNAIO 2019

Ore 17:30 Cagliari-Atalanta – Rai2

Ore 21:00 Roma-Virtus Entella – Rai2

COPPA ITALIA 2018 2019 QUARTI DI FINALE

Le partite dei quarti di finale:

Vincente 1-Vincente 2 (A) – 30 gennaio 2019

Vincente 3-Vincente 4 (B) – 30 gennaio 2019

Vincente 5-Vincente 6 (C) – 30 gennaio 2019

Vincente 7-Vincente 8 (D) – 30 gennaio 2019

COPPA ITALIA 2018 2019 SEMIFINALI (andata e ritorno)

Le semifinali:

Vincente B-Vincente A (!) – 27 febbraio 2019 e 24 aprile 2019

Vincente D-Vincente C (?) – 27 febbraio 2019 e 24 aprile 2019

COPPA ITALIA 2018 2019 FINALE

La finale che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma:

Vincente !- Vincente ? – 15 maggio 2019.