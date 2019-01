GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS – Coppa Italia, ottavi di finale. Sampdoria-Milan 0-0.

Primo tempo. La prima frazione di gioco si è chiusa sul punteggio di zero a zero. Esordio dal primo minuto per Paquetà. Il calciatore brasiliano ha evidenziato un’ottima tecnica individuale ma deve ancora trovare l’intesa con i compagni di squadra. Le uniche due occasioni da gol per la Sampdoria sono state create da Ramirez. In entrambe le circostanze, Reina non si è fatto sorprendere. Il Milan è andato vicinissimo al gol al 43′ con l’occasione da rete più importante del primo tempo. Higuain ha calciato a botta sicura ma il suo diagonale è uscito di un soffio.

Inizia Sampdoria-Milan, esordio da titolare per Paquetà.

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA: Rafael; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Belec, Viera, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Regini, Júnior, Ferrari, Defrel, Rolando, Kovwnacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

MILAN: Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Musacchio, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

