Sampdoria-Milan, video gol annullato a Higuain per fuorigioco

GENOVA – Gol annullato a Higuain. Nel corso della partita di Coppa Italia tra la Sampdoria e il Milan, che mette in palio un posto nei quarti di finale della competizione, l’attaccante argentino aveva segnato al 75′, su tocco di Zapata, sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Milan, ma l’arbitro ha annullato la rete per fuorigioco.

¡Sintoniza! Seguimos con la #CoppaItalia 🇮🇹

Sampdoria 🆚 AC Milán

En vivo por COSFC 📺 pic.twitter.com/bhTwnnV8zW — Cable Onda Sports (@COS_Sports) 12 gennaio 2019

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA: Rafael; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Belec, Viera, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Regini, Júnior, Ferrari, Defrel, Rolando, Kovwnacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

MILAN: Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Musacchio, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

