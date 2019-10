GENOVA – Sampdoria-Roma, in programma domani alle 15 al Ferraris, si giocherà. Lo rende noto il Comune. la disputa della partita era a rischio in considerazione dell’allerta meteo arancione proclamata per tutta la giornata di domani sulla città. Lo stadio si trova a due passi dal torrente Bisagno, in zona a rischio per le esondazioni. Nonostante l’allerta arancione, per il Comune, il meteo nel pomeriggio sulla zona dello stadio non dovrebbe portare criticità da mettere a rischio la gara. La situazione meteo resta monitorata.

“Ci vuole un soffio di vento positivo”. Claudio Ranieri vuole partire da qui per il debutto della Sampdoria, tempo permettendo. Il neo mister blucerchiato chiede aiuto anche ai tifosi: “Ci devono spingere e magari perdonare gli errori che saranno fatti. Una cosa ho detto alla squadra: si può sbagliare ma voglio immediatamente la reazione”.

Il tecnico non si sbilancia sul modulo (ma potrebbe essere il 4-3-1-2 usato gli anni scorsi da Marco Giampaolo) e ammette che in questi giorni “sono stato un po’ psicologo e un po’ allenatore. La cosa importante è il feeling tra me e i ragazzi, le premesse ci sono. Sono molto contento di quello che si sta instaurando”.

Le premesse ci sono tutte, adesso l’esame Roma può dire molto: “I giallorossi li conosco benissimo, spero di averli spiegati bene anche alla squadra”, sorride sir Claudio che domani festeggerà 68 anni al cospetto della sua Roma: “Sarà sicuramente un’emozione ma la mia testa è solo per i tifosi: voglio farmi volere bene da loro”.

C’è anche Edin Dzeko nella lista dei convocati diramata dal tecnico della Roma, Paulo Fonseca, per l’impegno di domani a Marassi con la Sampdoria. Il bosniaco la scorsa settimana è stato operato allo zigomo e da qualche giorno si allena con una speciale mascherina protettiva. Dopo la rifinitura di Trigoria l’allenatore portoghese ha sciolto la riserva decidendo di convocare il centravanti che, a questo punto, si candida per giocare dal primo minuto contro i blucerchiati (fonte Ansa).