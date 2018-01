Sampdoria-Roma streaming – diretta tv, dove vederla (Serie A)

Sampdoria-Roma, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Sampdoria-Roma – (orario 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Sampdoria–Roma. Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 17 Strinic, 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet, 90 Ramirez, 91 Zapata, 27 Quagliarella (1 Puggioni, 92 Tozzo, 19 Regini, 3 Andersen, 29 Murru, 6 Dodò, 21 Verre, 16 Linetty, 9 Caprari, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Ramírez, Torreira. Indisponibili: Capezzi, Alvarez.

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 6 Strootman, 30 Gerson, 23 Defrel, 9 Dzeko, 4 Nainggolan. (28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 15 Moreno, 25 Bruno Peres, 33 Emerson, 22 Nura, 17 Under, 14 Schick, 92 El Shaarawy, 48 Antonucci). All.: Di Francesco.

Squalificati: nessuno. Diffidati: de Rossi, Nainggolan. Indisponibili: De Rossi, Gonalons, Karsdorp, Perotti. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 3,45; 3,55; 2,10.

“Mi aspetto una Sampdoria ad alta intensità mentale. Una squadra che abbia personalità, che giochi ordinata e che non disperda energie. Dovremo essere leggeri e senza pensare troppo al doppio confronto ma solo alla gara” Marco Giampaolo detta la linea in vista del recupero con la Roma al Ferraris. Contro i giallorossi, che la Sampdoria ritroverà domenica all’Olimpico, il tecnico però rischia di dover fare a meno di molti giocatori.

“Per la formazione sono in alto mare, sono leggero anch’io – ha detto scherzando -, posso dire che giocheremo undici contro undici. Nel dopo gara con la Fiorentina in molti hanno avuto dei piccoli risentimenti quindi valuterò solo durante la rifinitura di domattina”. A tenere tutti con il fiato sospeso è l’eroe di domenica Fabio Quagliarella. “Ha sentito un fastidio e per questo l’ho sostituito. Ieri e oggi si è dedicato a recupero e visite mediche per questo decideremo solo domattina”.

Di fronte invece potrebbe trovarsi un suo ex: Patrik Schick. “E’ forte ed ha tutte le qualità e potenzialità per diventare uno tra gli attaccanti più forti d’Europa soprattutto perché non ha paura di sbagliare – ha spiegato Giampaolo -. punta centrale? Non lo temo, ma lo conosco e so che tipo di giocatore è.

La Roma? Una squadra che gioca un calcio che definisco europeo. Una squadra che vuole avere il pallino del gioco e che per questo non ti lascia giocare, difendendo alto e prendendoti alto. Una squadra che non aspetta ma gioca la partita. Sarà una gara tosta ma bella”.

