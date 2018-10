GENOVA – La partita Sampdoria-Sassuolo, monday-night della 9ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sia sul satellite, sia sul digitale terrestre. La gara sarà anche visibile in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

La probabile formazione della Samp

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari, Quagliarella, Defrel.

La probabile formazione del Sassuolo

Sassuolo (3-4-2-1): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Locatelli, Di Francesco; Berardi, Djuricic, Babacar.

