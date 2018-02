Sampdoria-Torino diretta, formazioni ufficiali dalle 17.45

GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Sampdoria-Torino 0-0 (orario 18.00). Anticipo del sabato di Serie A.

Probabili formazioni di Sampdoria-Torino. Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 17 Strinic, 8 Barreto, 34 Torreira, 16 Linetty, 90 Ramirez, 91 Zapata, 27 Quagliarella (92 Tozzo, 7 Sala, 19 Regini, 3 Andersen, 29 Murru, 10 Alvarez, 21 Verre, 9 Caprari, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: Belec. Diffidati: Ramírez, Torreira. Indisponibili: Praet.

Torino (4-3-3): 39 Sirigu, 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 13 Burdisso, 3 Molinaro, 8 Baselli, 88 Rincon, 22 Obi, 14 Iago Falque, 11 Niang, 21 Berenguer. (32 Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 4 Bonifazi, 5 Valdifiori, 6 Acquah, 9 Belotti, 10 Ljajic, 15 Ansaldi, 20 Edera, 23 Barreca, 24 Moretti). All.: Mazzarri. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lyanco. Arbitro: Rocchi di Firenze Quote Snai: 2,40; 3,45; 2,85.

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal

“Non so niente del Napoli e sinceramente non ho fatto ancora nulla qua. Per questo prima di muovermi dalla Sampdoria vorrei fare qualcosa”. Così ha risposto l’attaccante blucerchiato, Gianluca Caprari, alle voci di un possibile interessamento del Napoli, che sarebbe pronto ad offrire 15 milioni per acquistarlo e girarlo poi al Sassuolo per arrivare a Politano. Caprari si concentra piuttosto sul cammino della sua Sampdoria. “La squadra deve continuare a fare molto bene come ha fatto finora. I cavalli si vedono alla fine – ha spiegato – e noi abbiamo ancora tante partite da disputare. Vogliamo rimanere lì. Il Torino? Sarà una partita fondamentale ma abbiamo dalla nostra parte il fattore campo e giocare nel nostro stadio sarà come avere accanto un dodicesimo uomo e quello è importante”.