Sampdoria-Torino 1-1 highlights, pagelle: Torreira-Acquah video gol

GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Sampdoria-Torino 1-1. Anticipo del sabato di Serie A.

Le pagelle della partita

Sampdoria-Torino 1-1 (1-1). Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6.5 , Bereszynski 5.5, Silvestre 6, Ferrari 5, Murru 5, Linetty 6, Torreira 6.5 , Barreto 6 (34′ st Verre sv), Ramirez 6 (27′ st Caprari 5), Zapata 5.5 (13′ st Kownacki 5), Quagliarella 6. (12 Krapikas, 92 Tozzo, 3 Andersen, 7 Sala, 11 Alvarez, 15 Tomic, 17 Strinic, 19 Regini, 28 Capezzi). All.: Giampaolo 5.5.

Torino (4-3-2-1): Sirigu 6.5, De Silvestri 6, N’Koulou 6, Burdisso 5.5, Molinaro 6, Acquah 6.5, Rincon 6 (31′ st Valdifiori 6), Obi 6 (37′ pt Ansaldi 6), Iago Falque 6.5, Baselli 5, Niang 6 (27′ st Belotti 5.5). (1 Ichazo, 32 Milinkovic, 4 Bonifazi, 10 Liajic, 20 Edera, 21 Berenguer, 23 Barreca, 24 Moretti). All.: Mazzarri 6.5.

Arbitro: Rocchi di Firenze 6.5. Reti: nel pt 11′ Torreira, 25′ Acquah. Angoli: 6 a 4 per la Sampdoria. Recupero: 4′ e 5′. Ammoniti: Ramirez, Viviano per proteste, Niang, Barreto, Acquah, Baselli per gioco scorretto. Espulsi: Acquah per doppia ammonizione al 29′ st, Mazzarri per proteste al 43′ st. Var: 0. Spettatori: 19.035, di cui paganti 2.400 e abbonati 16.635.

** I GOL – 9′ pt: Punizione di Torreira da venti metri circa in posizione centrale, la barriera si apre e Sirigu viene battuto. – 25′ pt: Iago Falque entra in area dalla fascia destra, si arresta e appoggia indietro per Acquah che lascia partire un rasoterra dal limite di destro deviato da Ferrari. Viviano è spiazzato ed il pallone entra in rete.

Gli highlights





