GENOVA – Sampdoria-Torino si giocherà domenica 4 novembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. DOVE VEDERE SAMPDORIA-TORINO IN TV E STREAMING.

La partita Sampdoria-Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373), oltre che sul canale Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

La Sampdoria è settima con 15 punti e il Torino è decimo con 14 punti. Sono due squadre che ambiscono alla qualificazione alle Coppe Europee. Il Torino ha protestato in settimana contro gli arbitri. Secondo il patron Cairo, i granata sarebbero in zona Champions senza gli errori arbitrali ai loro danni. La Sampdoria è partita molto forte ma nelle ultime giornate sta raccogliendo risultati un po’ altalenanti. E’ reduce dalla sconfitta di misura contro il Milan, partita che avrebbe potuto anche vincere ma che alla fine ha perso per gravi errori difensivi.

