GENOVA – Ilija Nestorovski ha esultato in maniera polemica dopo aver sbloccato la gara tra la Sampdoria e l’Udinese. Poco prima della rete, l’attaccante macedone si era visto annullare un altro gol dal VAR. Per questo motivo, Ilija Nestorovski, dopo aver sbloccato Sampdoria Udinese, ha deciso di esultare contro il VAR. L’ex attaccante del Palermo ha mimato più volte l’ormai celebre gesto del VAR. La sua rete è risultata inutile ai fini del punteggio finale perché la Sampdoria si è poi imposta in rimonta.

Ilija Nestorovski ha preso palla sulla trequarti campo, si è avvicinato all’area di rigore della Sampdoria e ha battuto il portiere avversario con un sinistro a fil di palo. Incassato il gol, la Sampdoria ha reagito ed è riuscita a vincere la partita con due palle inattive. Il gol del pareggio della Sampdoria, è stato segnato da Manolo Gabbiadini con una grande conclusione direttamente su calcio di punizione.

Nella ripresa, Fabio Quagliarella si è guadagnato un calcio di rigore che è stato realizzato con freddezza da Gaston Ramirez. Per la Sampdoria, sono tre punti preziosi in chiave salvezza, mentre l’Udinese resta ferma a quota 14 punti a più cinque sulla zona retrocessione.