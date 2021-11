San Marino-Inghilterra, le luci dello stadio Olimpico di Serravalle non funzionano. Partita a rischio?

Le luci dello stadio Olimpico di Serravalle non funzionano e ora la partita San Marino-Inghilterra, in programma stasera, è in dubbio. La notizia è stata lanciata in questi minuti su vari tabloid inglesi.

Le luci, raccontano dall’Inghilterra, sono saltate dopo un forte boato. Del fumo si è anche alzato da un edificio vicino lo stadio. Non resta che aspettare i prossimi minuti per avere un’idea più chiara di quanto accaduto.