ROMA – La Fiorita, la squadra campione di San Marino, anche quest’anno tenterà una storica qualificazione in Champions League.

E anche quest'anno con la squadra di San Marino scenderà in campo Damiano Tommasi che La Fiorita tessera e schiera dal 2015 (che un anno schierò anche l'ex romanista Aldair) per gli impegni europei.

Accanto a Tommasi, con maglia personalizzata numero 2, per i preliminari di Champions League scenderà in campo anche il conduttore televisivo Alessandro Cattelan che quando è libero da impegni lavorativi gioca in Prima Categoria con il Derthona. E non è finita.

Da Sky arriva nel La Fiorita, sempre secondo annuncio via social, anche il giornalista Alessandro Alciato, che avrà la maglia numero 7.

Ma ora la squadra del Titano sogna in grande perché il presidente Alan Gasperoni ha lanciato un appello su Twitter a Usain Bolt, desideroso di tentare l’avventura nel calcio dopo i provini nel Borussia Dortmund e nel norvegese Stromsgodset. “Caro Usain Bolt, ti vogliamo con noi in Champions League – scrive Gasperoni – con il nostro team di San Marino. Perché no? Vogliamo scrivere la storia. Tu che ne pensi?”.

Il quadrangolare (clicca qui per tutti i dettagli) che qualificherà una squadra al primo turno preliminare della Champions League 2018-’19 si giocherà a Gibilterra dal 26 al 29 giugno. La Fiorita affronterà i campioni locali del Lincoln Red Imps e poi, in caso di successo, la vincente dell’altra semifinale tra Santa Coloma (Andorra) e Drita (Kosovo). Nella peggiore delle ipotesi, il team di San Marino con Tommasi, Cattelan e, si spera, Bolt, disputerà successivamente il secondo turno preliminare di Europa League.