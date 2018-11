BRESCIA – Il derby del Garda se lo aggiudica il Brescia che travolge 4-2 un Verona sempre più in crisi, con Grosso contestato dai tifosi veneti presenti al Rigamonti. Il Brescia sblocca al 37′ con Donnarumma su azione partita da un gran pallone di Tonali.

Tonali che firma il 2-0 su punizione dai 35 metri: il centrocampista festeggia così la chiamata in Nazionale di Mancini. Il Verona riapre i giochi con Caracciolo sugli sviluppi di un corner al 6′ della ripresa, ma al 10′ ancora Donnarumma ristabilisce le distanze.

E c’è anche il tempo per il 4-1 firmato dall’ex Torregrossa: micidiale sinistro all’incrocio. Nel finale accorcia Pazzini con una zampata in area.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

I lanci di Tonali da centrocampo e quella leggerissima sensazione di deja-vu — Vito N. (@HCE__) 11 novembre 2018

Goal, vittoria e convocazione in nazionale. Un weekend mica male per #Tonali! @BresciaOfficial — Loris (@Berlorsconi) 11 novembre 2018