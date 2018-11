BRESCIA – E’ nato nel 2000 ma ha già un mercato internazionale, il Chelsea è pronto a fare follie pur di ingaggiarlo, e ora è arrivata anche la chiamata in Nazionale. E’ un periodo d’oro per Sandro Tonali.

Ha fatto il suo debutto professionale a Brescia il 26 agosto 2017, all’età di 17 anni, entrando come sostituto nella trasferta di Serie B persa 2-1 contro l’Avellino. Il 28 aprile 2018 ha segnato il suo primo gol in carriera, in una sconfitta per 4-2 contro la Salernitana in Serie B.

Ha ottenuto 19 presenze in campionato durante la sua prima stagione da giocatore professionista, segnando due gol e fornendo due assist durante la stagione Serie B 2017-18.

Queste prestazioni gli hanno portato in dote un paragone pesante quello con Andrea Pirlo. Paragone che si basa sullo stesso ruolo in campo ma anche per l’eleganza nelle giocate e la squadra di provenienza, il Brascia. In virtù di tutto questo percorso, nel novembre 2018 è stato chiamato per la prima volta nella selezione nazionale di calcio italiano.

Carriera internazionale

Con l’Italia Under 19 ha preso parte al Campionato Europeo Under 19 UEFA 2018, raggiungendo la finale del torneo persa 4-3 dopo i tempi supplementari contro il Portogallo.

Stile di gioco

Considerato un giovane promettente italiano nella sua posizione nei media, Tonali è un regista, ed è spesso paragonato ad Andrea Pirlo – che ha anche iniziato la sua carriera a Brescia – in termini di movimento, coordinazione, qualità tecniche, posizione e gioco. stile. Un centrocampista forte, energico e creativo, destro, Tonali di solito gioca in un ruolo centrale o difensivo come centrocampista in una formazione 4-3-3, e mostra maturità e carattere oltre la sua giovane età.

Ogni volta che guardo Sandro Tonali me ne innamoro un po’ di più #CrotoneBrescia pic.twitter.com/UTiXtUydVv — Giacomo Moccetti (@GiacomoMoccetti) 28 settembre 2018