Sandro Tovalieri ha deciso di passare dal mondo del calcio a quella della politica. Il ‘Cobra’ si è candidato alle comunali di Arezzo nella lista civica Civitas Etruria a sostegno del sindaco uscente Ghinelli alla ricerca della conferma col sostegno del centrodestra.

Le dichiarazioni dell’ex calciatore sono riportate da derbyderbyderby.it in un articolo a firma di Michael Cuomo.

“Sono molto contento di misurarmi da civico con questa prova – ha dichiarato –. Ho risposto volentieri all’invito di amici che mi hanno chiesto un contributo.

Arezzo mi ha dato molto, è stata un trampolino di lancio per me e sento di doverle molto per renderla ancora più bella.

Mi impegnerò puntando soprattutto sulle mie competenze: credo che lo sport sano sia un importante momento di aggregazione per i giovani“.