Sanremo 2021, Ibrahimovic: infortunio “provvidenziale” in Roma-Milan, altrimenti doveva fare avanti e indietro (foto Ansa)

Sanremo 2021 Ibrahimovic: infortunio “provvidenziale” in Roma-Milan, altrimenti doveva fare avanti e indietro. Ibrahimovic ha rimediato un infortunio nel match precedente al festival di Sanremo. Senza questo infortunio, avrebbe dovuto fare avanti indietro tra Sanremo e Milano perché i rossoneri devono disputare due partite di campionato in questo lasso di tempo.

Certo un infortunio non fa mai piacere ma in questo caso è stato provvidenziale. Così Ibra potrà dedicarsi a tempo pieno al suo primo Festival di Sanremo da protagonista. Lo svedese teneva moltissimo a questo appuntamento come spiegato da Maldini a poche ore da Roma-Milan. Lo svedese percepirà un compenso di 50mila euro a puntata.

Sanremo 2021 Ibrahimovic: ha avvisato il Milan al momento del rinnovo del contratto

Il dirigente rossonero ha fatto sapere che Ibra ha voluto far presente di questo fatto al momento del rinnovo del contratto con il Milan. All’epoca, lo svedese non nominò la parola Sanremo ma fece presente che si sarebbe dovuto assentare qualche giorno a causa di un impegno non prorogabile. Questo impegno era appunto il Festival di Sanremo.

I rossoneri non lo sapevano ma accettarono la sua condizione. Anche perché temevano di perderlo visto che gli stavano offrendo il rinnovo del contratto all’ultimo istante. Tutti questi particolari su quella trattativa sono stati forniti dallo stesso Maldini prima del big match poi vinto all’Olimpico.

Sanremo 2021 Ibrahimovic: infortunio lo terrà lontano dal campo fino all’andata contro il Manchester United

L’infortunio consentirà a Ibrahimovic di dedicarsi anima e corpo al teatro Ariston. Quando lo rivedremo in campo con la maglia del Milan? Dovrebbe recuperare dal suo infortunio dopo il match di andata contro il Manchester United. Ibra dovrebbe essere disponibile per la gara di ritorno di Europa League.