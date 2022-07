Sara Gama chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Sara Gama è il capitano della Juventus e della Nazionale Italiana, impegnata questa sera 18 aprile nell’ultima partita del girone nel Campionato europeo di calcio femminile. L’Italia scende in campo alle 21 contro il Belgio, in una sfida che le azzurre devono vincere per poter passare il turno.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Sara Gama

Sara Gama è nata a Trieste il 27 marzo del 1989. Ha 33 anni. E’ alta 168cm. Nata a Trieste da padre congolese e madre triestina, inizia a giocare fin da piccola scalando piano piano tutte le varie categorie giovanili. In un triennio con la maglia del Graphistudio Tavagnacco ha collezionato 52 presenze e segnato 4 gol. Con le gialloblù il risultato migliore è stato il 3º posto raggiunto in Serie A nella stagione 2008-2009 e il raggiungimento dei quarti di finale in Coppa Italia nelle prime due stagioni. Conseguita la maturità scientifica al Liceo G. Oberdan di Trieste, nel 2017 Sara si laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi di Udine.

Fidanzato, Instagram, dove vive, vita privata di Sara Gama

La calciatrice è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata: “Ne sono molto gelosa: se si chiama privata ci sarà un motivo… “, ha dichiarato la Gama rispondendo ad alcune domande sulla sua vita sentimentale. Dal suo trasferimento alla Juventus, la calciatrice vive a Torino. Il suo profilo Instagram conta oltre 169mila follower: saragama_ita.

La carriera di Sara Gama

La calciatrice si trasferisce prima al Chiasiellis e poi al Brescia. Nel 2017 il trasferimento alla Juventus, di cui è capitano. La Gama è anche il capitano della nazionale italiana. Con il Brescia ha vinto un campionato di Serie A (2015-2016), una Coppa Italia (2015-2016) e due Supercoppe italiane consecutive (2015 e 2016), mentre con la Juventus ha vinto altri cinque scudetti consecutivi (dal 2017-2018 al 2021-2022), una Coppa Italia (2018-2019) e tre Supercoppe italiane consecutive (dal 2019 al 2021).

