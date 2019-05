Sarah Felberbaum pubblica messaggio d’amore di De Rossi su Instagram

ROMA – La storia d’amore tra Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi procede a gonfie vele. De Rossi è più riservato e non utilizza i social network con la sua vera identità, Felberbaum ha fatto sapere che utilizza un nome di fantasia e nel suo profilo ha i pochissimi amici che frequenta nella vita reale, mentre l’attrice, per la professione che svolge, deve curare anche la comunicazione attraverso i social network per interagire con i suoi numerosissimi fan.

Sarah Felberbaum pubblica i messaggi ricchi di amore di Daniele De Rossi.

Sarah Felberbaum è molto popolare su Instagram dove viene seguita da ben 164mila follower. Nel suo ultimo post di Instagram, ha reso pubblica una conversazione privata con Daniele De Rossi dove il calciatore della Roma gli mandava bellissimi messaggi pieni d’amore. Questo suo post ha commosso i suoi fan che le hanno regalato la bellezza di 24.200 like con 700 commenti e questi numeri, che sono già impressionanti, sono destinati a crescere ulteriormente perché questo suo aggiornamento è stato pubblicato da poche ore.

La bella attrice londinese tiene molto all’interazione con i fan attraverso il suo profilo Instagram. Dei numerosi follower abbiamo appena parlato, aggiungiamo che la Felberbaum ha pubblicato complessivamente 760 post nel suo profilo Instagram ufficiale, senza contare le storie Instagram, ultima invenzione del popolare social network delle foto.