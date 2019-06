COSTA AZZURRA – Sarri ha convinto Cristiano Ronaldo. Il nuovo allenatore della Juventus ha voluto fortemente un incontro con Cr7 per metterlo al centro del suo progetto tecnico.

Sarri ha grandi progetti per Cristiano Ronaldo, vuole trasformarlo in Cr9 e renderlo il centravanti dei sogni. Per l’ex allenatore del Napoli, Ronaldo è perfetto per il suo gioco ed è convinto di metterlo nelle migliori condizioni per superare il record di gol stagionali in campionato fissato da Gonzalo Higuain con la maglia del Napoli nella stagione 2015-2016 (36 gol in 35 presenze).

Sarri ha incontrato Cristiano Ronaldo in Costa Azzurra a bordo di uno yacht da favola. Il fuoriclasse portoghese della Juventus sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Francia dopo essere stato in un resort di lusso in Grecia.

In questo incontro fiume, Sarri ha conquistato Ronaldo con i suoi modi di fare e con il suo progetto tecnico. Secondo l’ex allenatore del Napoli, Cr7 con il suo gioco spumeggiante può arrivare a quaranta gol in campionato, cosa che non è riuscita a nessuno fino a questo momento.

Il record assoluto è detenuto da Gonzalo Higuain. Il calciatore del Napoli chiuse il campionato 2015-2016 con 36 gol all’attivo in 35 presenze e superò il record fissato in precedenza da Nordahl. L’ex calciatore del Milan ha detenuto fino al 2016 il record di segnature in una singola stagione di Serie A con 35 reti, record in seguito battuto da Gonzalo Higuaín nella stagione 2015-2016.

Adesso, secondo Sarri, Cristiano Ronaldo ha le potenzialità per superare questo record. I centravanti dell’ex allenatore del Napoli hanno sempre segnato molto. L’eredità di Higuain è stata raccolta da Mertens ed anche l’attaccante belga, che fino a quel momento non aveva mai giocato da centravanti, ha realizzato valanghe di gol. Adesso tocca a Cr7, anzi a “Cr9″…