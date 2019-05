Sarri trionfa in Europa League, arrivano i complimenti del Napoli

BAKU – Il Chelsea di Maurizio Sarri ha trionfato in Europa League, pochi secondi dopo sono arrivati i complimenti del Napoli attraverso i social network: “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’EuropaLeague con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio !”. Curiosamente, il Napoli si complimenta con Maurizio Sarri ma non con l’altro ex Jorginho.

Sarri vince l’Europa League, i tifosi del Napoli temono di vederlo alla Juventus.

L’ex allenatore dei campani ha lasciato un grande ricordo di sé a Napoli. La maggioranza dei tifosi partenopei avrebbe voluto vederlo ancora sulla panchina del San Paolo. I tifosi hanno accollato la responsabilità del suo addio al patron De Laurentiis. Adesso a Napoli c’è il terrore di vedere Sarri sulla panchina dei nemici della Juventus.

Una delegazione di tifosi del Napoli è andata fino a Figline Valdarno, in Toscana, per esporre uno striscione davanti alla casa italiana dell’allenatore del Chelsea con sopra scritto: “Comandante non tradire il popolo, Napoli ti ama”. Prima di questo trionfo in Europa League, sembrava scontato l’approdo di Sarri alla Juventus. Agnelli è andato fino a Baku per strappare il suo sì e per raggiungere un accordo con il Chelsea per liberarlo. Dopo questa prestazione straordinaria, il Chelsea potrebbe cambiare idea e potrebbe confermarlo sulla panchina dei Blues. Lo sapremo nelle prossime ore.