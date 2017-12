NAPOLI – “Napoli stanco? Una squadra stanca non può chiudere la Juventus nella sua area per 70 minuti. Il dato di supremazia territoriale è 87 a 13, superiore alla partita contro il Benevento. Se abbiamo avuto la forza di tenerli in area così a lungo significa che abbiamo creato gioco”: così l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport.

”Il problema è che i tre davanti sono meno brillanti -sottolinea il tecnico – e facciamo più fatica a trasformare questa grande supremazia in occasioni da gol. Abbiamo concesso alla Juve solo due ripartenze. Purtroppo davanti non abbiamo molti ricambi e non possiamo usare altri moduli perché di attaccanti centrali abbiamo solo Mertens. Poi Insigne da quando è tornato dalla nazionale ha un problema all’inguine”.

”Preoccupato dall’arrivo della Juve e dell’Inter? Sono tutte società più forti di noi – le parole di Sarri – è normale che siano in alto. Il Napoli non può partire una stagione dicendo che siamo i favoriti dello scudetto perché sarebbe da presuntuosi e noi non lo siamo. Non perdevamo da 9 mesi in campionato, però stiamo giocando come prima, solo che facciamo fatica a trasformare il gioco in occasioni da gol”.

”I fischi a Higuain? Con i tifosi sono quasi sempre d’accordo, non sono d’accordo su Higuain – ribadisce Sarri – Gonzalo fino a quando è stato qui si è sempre comportato benissimo”.