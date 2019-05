Sarri: “Juventus? Voglio restare al Chelsea ed in Premier ma la società vuole lo stesso?”

LONDRA – “Io il favorito per la panchina della Juventus? Io sono felice di stare in questo club, devo capire se loro sono contenti di me”. Così l’ allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, in una conferenza stampa ad una settimana dalla finale di Europa League con l’Arsenal. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

“Per ora momento non ho contatti con altre società – ha sottolineato Sarri -, incontrerò i miei dirigenti a fine stagione”. Date le molte domande sul suo futuro, l’ex tecnico del Napoli ha poi affermato di essere concentrato sulla finale, “non posso pensare a quello che succederà dopo”.

Sarri, quante domande sul suo futuro a pochi giorni dalla finale di Europa League.

A pochi giorni dalla finalissima di Europa League, che si giocherà il 29 maggio alle ore 21 a Baku in Azerbaigian, Maurizio Sarri torna a parlare di questa partita e del suo futuro. La versione dell’ex allenatore del Napoli è sempre la stessa, vuole rimanere al Chelsea ed in Premier League che è il campionato più bello del mondo.

Questa volta, però, l’ex tecnico del Napoli ha voluto stuzzicare il Chelsea dicendo pubblicamente: “Io voglio restare, ma la società vuole lo stesso?”. Il Chelsea sta aspettando l’esito della finalissima di Europa League contro l’Arsenal per decidere se confermare o meno Sarri. Questo non va a genio all’ex allenatore del Napoli che vorrebbe una conferma immediata, prima della finale europea.