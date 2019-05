Sarri-Juventus, striscione dei tifosi del Napoli davanti casa sua: "Non tradire il tuo popolo..."

NAPOLI – Nelle ultime ore, si parla con una certa insistenza del passaggio di Maurizio Sarri dal Chelsea alla Juventus. Questa notizia ha creato scompiglio tra i tifosi del Napoli che ritengono la Juventus come il nemico da combattere. Per questo motivo, alcuni sostenitori della squadra campana sono andati in Toscana, a Figline Valdarno, e hanno esposto uno striscione davanti alla casa italiana del tecnico del Chelsea. In questione striscione, si chiedeva a Sarri di non tradire il Napoli.

I tifosi del Napoli sono andati in “missione” a Figline Valdarno, in Toscana, perché preoccupati dalle voci sul passaggio dell’attuale allenatore del Chelsea alla Juventus. Nello striscione esposto dai tifosi del Napoli c’è scritto: “Comandante, non tradire il popolo. Napoli ti ama”.

L’ex allenatore del Napoli non era nella sua abitazione perché in quel preciso istante era impegnato a Baku, con il Chelsea, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro l’Arsenal. L’ex allenatore del Napoli ha disputato un’ottima stagione sulla panchina del Chelsea.

E’ arrivato terzo in campionato, ha perso due finali (la prima di Supercoppa Inglese e la seconda di Coppa di Lega) e si accinge a disputare la terza contro l’Arsenal. Dopo la finale di Europa League, comunicherà a tutti il suo futuro.