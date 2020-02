TORINO – Klopp chiama, Sarri risponde. Il tecnico del Liverpool, squadra campione d’Europa in carica, ha detto che la Juventus è la favorita per la conquista della Champions League. Sarri ha rispedito queste dichiarazioni al mittente dicendo che le frasi di Klopp servono solamente a togliere pressioni al Liverpool (che è la vera favorita per il successo finale visto che è la detentrice del titolo).

Sarri risponde a Klopp: “Parla così perché non vede le partite di Serie A”.

Ecco la risposta di Maurizio Sarri a Jurgen Klopp, le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport: “Non mi ha riportato interamente la sua risposta: Klopp ha detto anche che non segue il calcio italiano e questo è il motivo per cui non se lo spiega . E comunque anche la rosa del Liverpool non mi sembra male. Jurgen è una persona molto simpatica e si sta togliendo di dosso i panni della favorita.

Poi Sarri è tornato sul pareggio in casa del Milan: “Cuadrado nei tre avanti e Ramsey mezz’ala perché la Juve col trequartista non convince? No, era una soluzione contingente, per limitare anche Theo Hernandez e per mettere Ramsey nelle condizioni di esprimersi al meglio. A Milano abbiamo abbandonato gli attaccanti al loro destino, accompagnandoli poco. Pjanic ha bisogno di riposo? Secondo me nell’ultima partita era in crescita, vediamo come sta oggi e valutiamo”.