REGGIO EMILIA, MAPEI STADIUM – Atalanta batte Sassuolo 6-2 (2-0) Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Marlon (25′ pt Peluso), Magnani, Rogerio, Duncan, Sensi, Locatelli (27′ st Bourabia), Berardi, Matri (11′ st Boateng), Di Francesco. (28 Satalino, 79 Pegolo, 4 Magnanelli, 9 Djuricic, 29 Trotta, 30 Babacar, 39 Dell’Orco, 99 Brignola). All.: De Zerbi.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Palomino, Mancini (36′ st Djimsiti), Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne, Gomez (45′ st Pessina), Barrow (18′ st Ilicic), Zapata. (31 Rossi, 95 Gollini, 4 Valzania, 5 Masiello, 7 Reca, 8 Gosens, 20 Tumminello 44 Kulusevski, 78 Del Prato). All.: Gasperini.

Arbitro: Pasqua di Tivoli. Reti: nel pt 19′ Zapata, 42′ Gomez; nel st 6′ Duncan, 9′ Mancini, 13′ Duncan, 30′, 42′ e 47′ Ilicic. Angoli: 8-1 per l’Atalanta. Ammoniti: Castagne, Sensi per gioco scorretto. Recupero: 1′ e 3′ Spettatori: ottomila circa.

Gli highlights di Sassuolo-Atalanta 2-6 da YouTube e Twitter

الدوري الإيطالي : ساسولو 0 × 1 أتلانتا .. الهدف الأول لأتلانتا .. #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/gclgIUxKjc — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

الدوري الإيطالي : ساسولو 0 × 2 أتلانتا .. الهدف الثاني لأتلانتا .. #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/foDDbIvFOD — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

الدوري الإيطالي : ساسولو 1 × 2 أتلانتا .. الهدف الأول لساسولو .. #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/xcH5nDCg7q — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

الدوري الإيطالي : ساسولو 1 × 3 أتلانتا .. الهدف الثالث لأتلانتا .. #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/Skn0y7AvER — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.