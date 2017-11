Sassuolo-Bari streaming – diretta tv, dove vederla (Coppa Italia)

Sassuolo-Bari, dove vedere la partita valida per il quinto turno di Coppa Italia in diretta tv e in diretta streaming

Su Rai Sport andrà in scena la gara tra Sassuolo e Bari (orario 15.00): esclusiva come il resto delle gare di Coppa Italia. In streaming il match sarà visibile su Rai Play.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Cannavaro, Goldaniga, Rogerio; Magnanelli, Sensi, Cassata; Politano, Scamacca, Ragusa.

BARI (4-3-3): De Lucia; Sabelli, Diakité, Capradossi, D’Elia; Busellato, Salzano, Iocolano; Nenè, Brienza, Floro Flores.

Il calendario del quinto turno di Coppa Italia

Martedì 28 Novembre

Cagliari-Pordenone

Martedì 28 Novembre

Spal-Cittadella

Martedì 28 Novembre

Sampdoria-Pescara

Mercoledì 29 Novembre, ore 15:00

Sassuolo-Bari Da disputare

Mercoledì 29 Novembre, ore 18:00

Chievo- Hellas Verona Da disputare

Mercoledì 29 Novembre, ore 21:00

Torino-Carpi Da disputare

Giovedì 30 Novembre, ore 18:00

Udinese-Perugia Da disputare

Giovedì 30 Novembre, ore 21:00

Genoa-Crotone.

La classifica marcatori della Coppa Italia