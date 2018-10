Sassuolo-Bologna streaming DAZN e diretta tv, dove vederla (Serie A)

REGGIO EMILIA – Sassuolo-Bologna si giocherà domenica 28 ottobre 2018 alle ore 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita è il lunch match del 10° turno di Serie A.

DOVE VEDERE SASSUOLO-BOLOGNA IN TV E STREAMING.

Il lunch-match Sassuolo-Bologna sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi tra cui le smart tv per la diretta tv.

La partita tra Sassuolo e Bologna resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere il match comodamente quando vorranno.

#SassuoloBologna sarà arbitrata da Doveri di Roma 1. Al VAR Pairetto di Nichelino e Fiorito di Salerno https://t.co/rrrvQ7QD0J ⚽ #ForzaSasol — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 25 ottobre 2018