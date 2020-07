Il Sassuolo si è fatto riprendere da un Cagliari in dieci uomini, adesso l’Europa League è un miraggio.

Passo falso del Sassuolo sul campo del Cagliari. I neroverdi, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Carboni al 48′, non sono riusciti a vincere in Sardegna e sono scivolati a meno cinque da Milan e Napoli ed a meno nove dalla Roma. Adesso il sogno Europa League appare più come un miraggio.

Eppure il Sassuolo era passato in vantaggio con un gol del solito Ciccio Caputo al 12′ ed aveva creato come sempre moltissime occasioni da rete. Stavolta i calciatori di De Zerbi non hanno saputo pungere sotto porta e hanno incassato il pareggio al primo tiro in porta del Cagliari.

I protagonisti della partita sono stati Ciccio Caputo e Joao Pedro, grazie ai gol segnati oggi, sono saliti a quota 18 reti in campionato. E chi lo avrebbe detto ad inizio stagione?

CAGLIARI-SASSUOLO 1-1, il tabellino della partita: Joao Pedro ha risposto a Ciccio Caputo.

12′ Caputo (S), 63′ Joao Pedro (C)



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa (46′ Ladinetti), Rog (90′ Klavan), Mattiello; Pereiro (46′ Simeone), João Pedro. All. Zenga

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur (71′ Magnani), Marlon, Ferrari, Rogerio (90′ Kiriakopoulos); Djuricic (90′ Manzari), Locatelli, Traore (71′ Raspadori); Haraslin (71′ Ghion), Caputo, Boga. All. De Zerbi

Espulso Carboni (C) al 48′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Faragò (C), Marlon (S), Rog (C), Ferrari (S).