REGGIO EMILIA – Nel primo posticipo del turno infrasettimanale di Serie A, il Sassuolo ha vinto facilmente contro il Chievo Verona ipotecando la salvezza. La squadra allenata da Roberto De Zerbi si è portata a 35 punti, a più 8 sul Bologna terzultimo in classifica. La squadra rossoblù giocherà stasera contro l’Atalanta nell’ultimo posticipo di giornata. Al Sassuolo mancano cinque punti per portarsi a quota 40 per salvarsi matematicamente. Al contrario, il Chievo resto ultimo a 11 punti ed è virtualmente retrocesso in Serie B.

Sassuolo-Chievo Verona 4-0, Demiral incanta con una doppietta.

Grande festa per il 21enne difensore turco Merih Demiral. Il calciatore del Sassuolo è stato il migliore in campo con una doppietta. Merih Demiral ha segnato i primi due gol con la maglia del Sassuolo alla sesta presenza in campionato. Le altre reti del Sassuolo sono state segnate da Domenico Berardi e Manuel Locatelli. Il Sassuolo ha segnato due gol per tempo.

Nella prima frazione di gioco è andato in rete con la doppietta di Merih Demiral. Il difensore turco ha segnato il primo gol su assist di Lirola, mentre ha firmato il raddoppio su assist di Manuel Locatelli. Nella ripresa, lo stesso Locatelli ha segnato il 3-0 sul secondo assist di giornata del terzino Lirola. Il match è stato chiuso da Domenico Berardi su passaggio smarcante del Khouma el Babacar.