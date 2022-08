Sassuolo. Domenico Berardi, reazione violenta dopo sconfitta con Modena. A mente fredda, ore dopo, si è scusato.

Anche a Berardi non deve essere piaciuta la versione di se stesso che vuol fare a botte con un tifoso avversario – maleducato e inopportuno – all’esterno dello stadio. Prima lo hanno dovuto trattenere poliziotti e staff al completo.

Dopo un Modena-Sassuolo di Coppa Italia tutto sommato dimenticabile (con i più blasonati nero verdi dell’iracondo centravanti già buttati fuori).

Il tifoso del Modena lo ha apostrofato con malagrazia, a dir poco, insultando il suscettibile Domenico. Che è scattato come una molla impazzita cercando di farsi giustizia da sé all’istante, lì per lì. Il video postato da Michele Criscitiello di Sportitalia è diventato virale in una giornata. Berardi ha dovuto scusarsi.