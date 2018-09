Sassuolo-Empoli 3-1, i neroverdi momentaneamente al secondo posto

ROMA – Il Sassuolo ha battuto 3-1 l’Empoli nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Dopo lo svantaggio iniziale i neroverdi ribaltano i toscani (con l’uomo in meno dal 70′ per l’espulsione per doppia ammonizione di Zajc) e si piazzano momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa delle partite del weekend.

Dopo meno di un minuto l’Empoli era passato in vantaggio con Caputo ma Boateng (al 13′ del primo tempo con gli avversari in 10 per l’infortunio di Acquah), Ferrari (al 12′ della ripresa) e Di Francesco (al 40′) riescono a ribaltare il risultato.

Il tabellino e le pagelle dell’Ansa.

Sassuolo (4-3-3) Consigli 6,5; Lirola 6,5, Marlon 6, Ferrari 6, Rogerio 6; Duncan 7, Locatelli 6,5, Sensi 5,5 (22′ s.t. Bourabia 6); Berardi 5,5 (36′ s.t. Brignola), Boateng 6 (16′ s.t. Babacar), Di Francesco (79 Pegolo, 4 Magnanelli, 5 Lemos, 9 Djuricic, 10 Matri, 20 Boga, 23 Magnani, 39 Dell’Orco, 98 Adjapong). All.: De Zerbi 7

Empoli (4-3-1-2). Terracciano 6,5; Di Lorenzo 5,5, Silvestre 5,5, Maietta 6, Veseli 6; Acquah sv (11′ p.t. Bennacer 6), Capezzi 5,5 (36′ s.t. Traore s.v.), Krunic 6; Zajc 5,5; La Gumina 5,5 (21′ s.t. Mraz 5,5), Caputo (1 Provedel, 99 Fulignati, 4 Brighi, 19 Jakupovic, 27 Untersee, 29 Marcjanik, 32 Rasmussen, 48 Ucan All.: Andreazzoli 6 Arbitro: La Penna di Roma 6,5

Reti: 1′ p.t. Caputo, 13′ p.t. Boateng; 12′ s.t. Ferrari, 40′ s.t. Di Francesco Espulso: Zajc al 26′ s.t. per doppia ammonizione (gioco scorretto e simulazione) Ammoniti: Capezzi, Krunic, Di Francesco,per gioco scorretto Angoli: 5-4 Spettatori : 8 mila circa Var (0) Recupero: 1′ p.t., 3′ s.t.