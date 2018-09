REGGIO EMILIA, MAPEI STADIUM – La partita tra Sassuolo ed Empoli si giocherà venerdì 21 settembre alle ore 20.30, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. DOVE VEDERE SASSUOLO-EMPOLI IN TV E STREAMING.

Sassuolo-Empoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport, sul canale Sky Sport Serie A; inoltre sarà possibile vedere la partita anche in diretta streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Empoli, anticipo del venerdì del campionato di Serie A.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Sassuolo-Empoli è una partita tra due squadre votate all’attacco perché De Zerbi e Andreazzoli sono due allenatori che applicano un gioco propositivo. Infatti il Sassuolo scenderà in campo con il 4-3-3 e molto probabilmente schiererà Babacar, Berardi e Di Francesco nel tridente offensivo.

Modulo tattico simile per l’Empoli. L’unica differenza sta nel fatto che Zajc dovrebbe agire più da trequartista che da attaccante. Per il resto, lì davanti dovrebbero giocare La Gumina e Francesco Caputo.

