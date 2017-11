ROMA – Sassuolo, esonerato Cristian Bucchi, arriva Giuseppe Iachini. Cristian Bucchi non è più l’allenatore del Sassuolo. Stamani la società ha comunicato di aver “sollevato il mister dall’incarico di allenatore della prima squadra”. Nel ringraziare Bucchi la società non ha ancora annunciato il nuovo allenatore che sarà comunque Giuseppe Iachini, contattato ieri dal Sassuolo. Fatale a Bucchi la sconfitta in casa di sabato scorso nello scontro diretto con il Verona.

Iachini sarà annunciato nelle prossime ore e nel pomeriggio dovrebbe guidare il primo allenamento al Ricci di Sassuolo. Debutto previsto mercoledì in casa contro il Bari nel turno di Coppa Italia.

Via Montella e Bucchi, 6 panchine saltate in serie A. Dopo l’esonero di Vincenzo Montella da parte del Milan è arrivato quello di Cristian Bucchi da parte del Sassuolo che ha chiamato al suo posto Giuseppe Iachini (l’ufficialità nelle prossime ore): salgono così a 6 le panchine saltate in Serie A nella stagione in corso. La prima è stata quella di Massimo Rastelli, esonerato dal Cagliari all’8/a giornata, sostituito con Diego Lopez.

Poi, alla 9/a giornata, è stato il turno del Benevento che ha dato il benservito a Marco Baroni, artefice della storica promozione in Serie A, cui è subentrato Roberto De Zerbi. Poi alla 12/a giornata è toccato al Genoa cambiare allenatore con Ivan Juric che ha lasciato il posto a Davide Ballardini. Dopo la 13/a giornata, il divorzio tra Gigi Delneri e l’Udinese con l’arrivo di Massimo Oddo.