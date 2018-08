REGGIO EMILIA, MAPEI STADIUM – Serie A, prima giornata. Sassuolo-Inter alle 20.30. Prima stagionale per Spalletti e De Zerbi. Il tecnico di Certaldo cercherà il colpaccio a Reggio Emilia affidandosi alla vena realizzativa di Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Agli argentini verrà affidato l’attacco dei nerazzurri. Il Sassuolo risponderà con un modulo iper offensivo. 4-3-3 con Domenico Berardi, Duncan e Kevin Prince Boateng, per lui questa partita è come un derby se consideriamo il suo passato al Milan, nel tridente offensivo. Dovrebbe partire dal primo minuto anche Politano, grande ex della partita [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Satalino, Adjapong, Dell’Orco, Sernicola, Boga, Bourabia, Locatelli, Djuricic, Babacar, Odgaard, Babacar, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro, Asamoah; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Vrsaljko, Skriniar, Gagliardini, Perisic, Karamoh, Candreva, Borja Valero, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.