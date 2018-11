REGGIO EMILIA, MAPEI STADIUM – Sassuolo-Lazio 1-1, gol: Parolo 7′, Ferrari 15′. Primo posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

15′ Pareggio del Sassuolo. Ferrari si è dimostrato uno dei migliori calciatori del campionato italiano nel gioco aereo e ha insaccato di testa da due passi su assist di Lirola. Nulla da fare per Strakosha perché la conclusione ravvicinata era davvero potente.

7′ Gol della Lazio. Marco Parolo è stato abile a risolvere una mischia in favore della Lazio. Il centrocampista biancoceleste, dopo la rete al Marsiglia in Europa League, si è ripetuto anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo di De Zerbi.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.