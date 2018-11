Sassuolo-Lazio streaming e diretta tv, dove e quando vederla

REGGIO EMILIA – Sassuolo-Lazio si gioca domenica 11 novembre alle ore 18.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Sfida tra due squadre che stanno disputando un ottimo campionato.

La Lazio è quarta, insieme al Milan, in piena zona Champions League. Il Sassuolo ha avuto un avvio di stagione sorprendente e il suo giovane tecnico De Zerbi è entrato nel mirino di molti grandi club.

CALENDARIO SERIE A 2018 2019 DODICESIMA GIORNATA | GIORNATA 12

L’anticipo di venerdì 9 novembre 2018

Frosinone-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 10 novembre 2018

Torino-Parma ore 15 – SKY

Spal-Cagliari ore 18.00 – SKY

Genoa-Napoli ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 11 novembre 2018

Atalanta-Inter ore 12.30 – DAZN

Chievo-Bologna ore 15.00 – SKY

Empoli-Udinese ore 15.00 – DAZN

Roma-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Lazio ore 18.00 – SKY

Milan-Juventus ore 20.30 – SKY

leggo pareri positivi sulla roma di quest’anno: forse è vero, ma ricordatevi che 16 punti in 11 partite è ritmo salvezza leggo punteggi in champions, vi ricordo la classifica in campionato: 5. lazio 21

6. sassuolo 18

7. torino 17

8. fiorentina 16

9. roma 16 — ™️ (@nista1927) 8 novembre 2018