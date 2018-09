REGGIO EMILIA, MAPEI STADIUM – SASSUOLO-MILAN 1-3, gol: 39′ Kessié, 50′ Suso, 60′ Castillejo e 68′ Djuricic. Partita valida come posticipo della settima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Prova di maturità del Milan. I rossoneri, senza l’infortunato Gonzalo Higuain e con Patrick Cutrone a mezzo servizio, hanno stravinto in casa della rivelazione Sassuolo e hanno salvato la panchina di Gattuso. Sassuolo che, nonostante questa pesante battuta d’arresto, resta al terzo posto in classifica in compagnia di Inter e Fiorentina.

Partita a senso unico che è stata decisa dalle marcature di Kessié, in contropiede, Suso, con un sinistro potentissimo, e Castillejo, alla prima marcatura con la maglia del Milan. La rete della bandiera del Sassuolo è stata siglata da Djuricic. Milan che ha ancora una partita da recuperare e che ha tutte le potenzialità per rimettersi in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Le pagelle di Sassuolo-Milan 1-3

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu. All. Gattuso

Gli highlights di Sassuolo-Milan 1-3

SEGURA O TANQUE! Gol de Kessie! 🦏

Sassuolo 0 x 1 Milan pic.twitter.com/xe28Vjcz6t — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 30 settembre 2018

Depois de 7 meses sem marcar, Suso se reencontra com o gol e QUE GOL SENHORAS E SENHORES! Sassuolo 0 x 2 Milan pic.twitter.com/6nroxYRvY7 — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 30 settembre 2018

Check out this awesome video: Filip Djuricic Goal HD -Sassuolo1-3AC Milan 30.09.2018 https://t.co/guirmLD47h — socertwets (@LoveFotball4) 30 settembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.