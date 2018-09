Sassuolo-Milan streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

REGGIO EMILIA – Sassuolo-Milan si giocherà domenica 30 settembre alle ore 20.45 al Mapei Stadium.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN IN TV E STREAMING.

La partita tra Sassuolo e Milan sarà visibile in diretta tv ed in esclusiva su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre): gara in diretta streaming su Sky Go attraverso pc, tablet e smartphone.

Il Milan ha bisogno di invertire la rotta in campionato. I rossoneri hanno condotto un mercato importante che ha portato a Milano, sponda rossonera, calciatori del calibro di Gonzalo Higuain e Caldara (nell’ambito dello scambio che ha riportato a Torino, alla Juventus, Leonardo Bonucci). La squadra allestita dalla nuova dirigenza del Milan è fortissima e Gattuso dovrà essere in grado di portarla nella prossima Champions League. L’obiettivo è quello di classificare il Milan tra le prime 4 del campionato italiano di calcio. Il Milan ambisce a un posizionamento che in questo momento occupa il Sassuolo. La squadra di De Zerbi è partita fortissima e occupa l’alta classifica. I segreti del nuovo Sassuolo sono Kevin Prince Boateng, Di Francesco e il rinato Berardi. Berardi sta disputando la migliore stagione della sua carriera e lo sta facendo anche grazie all’aiuto di acquisti del calibro di Kevin Prince Boateng e Di Francesco.

