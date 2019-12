Blitz dice

Sardine sotto vuoto, l’autentico manifesto di intenti recita: “mettere cornice (politica e di programma ndr) è mettere confine al mare”. Coerentemente l’indicazione, unica ed esaustiva: vedersi spesso, magari in piazza. Sardine sotto vuoto per non contaminarsi neanche con l’aria. La Repubblica fa della sardina asciutta l’ostia consacrata della comunione civile. Estasi mistica.