Sassuolo-Roma: streaming, diretta live, formazioni, dove vederla

Sassuolo-Roma – (orario 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Sassuolo-Roma | La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal



Sassuolo-Roma | Probabili formazioni

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. Allenatore: Iachini Indisponibili: Goldaniga, Lirola.

Roma (4-3-3): Skorupski; Florenzi, Juan Jesus, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco Indisponibili: Defrel, Bruno Peres, Under, Alisson, Fazio Squalificati: Nainggolan.