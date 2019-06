ROMA – Ha fatto e farà discutere a lungo il gol annullato a Scamacca nella semifinale Italia-Ucraina dei Mondiali Under 20 di calcio. L’attaccante ha stoppato in area e poi ha calciato in mezza rovesciata facendo esplodere di gioia i suoi compagni e i tifosi nei minuti di recupero. Un gol che avrebbe portato l’Italia al pareggio e spedito così la partita ai supplementari. L’arbitro ha però chiesto il supporto del Var e, dopo aver visionato le immagini, ha deciso di annullare il gol perché Scamacca secondo lui aveva commesso fallo: una spinta, se c’è, al difensore avversario. Una decisione davvero molto dubbia e troppo severa. (fonte YOUTUBE)