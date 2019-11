NAPOLI – Lo sceicco Al-Thani vuole acquistare un club italiano. In passato il suo nome è stato accostato alla Roma, ma non se ne fece nulla, adesso al Napoli. Secondo quanto scrive il Daily Mail, la famiglia dello sceicco Al-Thani (che è il proprietario del Psg in Francia) sarebbe pronta a presentare un’offerta di 560 milioni di euro per acquistare il pacchetto azionario di maggioranza del calcio Napoli.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, citando il quotidiano inglese, Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo sulla possibilità di chiudere l’operazione, soprattutto dopo i fatti accaduti nell’ultima settimana.

Il patron del Napoli si trova a Los Angeles per impegni cinematografici. Tornerà a Napoli solamente tra due settimane. In questo momento non sta pensando al calcio ma ad altro.

E’ probabile che De Laurentiis non commenti questa notizia del Daily Mail nemmeno sui social network. Forse la commenterà al suo ritorno in Italia. Prima di quel momento, i tifosi non avranno una posizione ufficiale del Napoli in merito a questa proposta dello sceicco Al-Thani.