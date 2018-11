ROMA – Con la maglia della Roma ha segnato solamente 4 gol, tre in campionato e uno in Coppa Italia, in 33 presenze ma con la Repubblica Ceca è una sentenza. E’ questo lo strano caso di Patrik Schick che, con la maglia della sua Nazionale, segna con grande continuità ed è arrivato a 5 reti nel giro di poche partite. L’ultima magia, in ordine di tempo, è arrivata oggi nel corso del match di Nations League tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Patrik Schick ha attaccato la porta partendo sul filo del fuorigioco e ha battuto il portiere avversario con un cucchiaio alla Francesco Totti. Tanta roba per un calciatore che nella Capitale deve ancora esprimere a pieno il suo potenziale.

Schick non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport. «Le voci sono solo delle speculazioni – ha detto l’attaccante della Roma -. Non ho nessuna intenzione di partire, voglio giocare e realizzarmi nella Roma».

Il gol di Patrik Schick da Twitter