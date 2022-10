Sci alpino, è partito oggi, sabato 22 ottobre. Le donne han no aperto la nuova stagione del Circo Bianco. Durerà fino al 19 marzo 2023. Nove le tappe in Italia. Finali sui Pirenei. Dove in tv

Sono 42 le gare in programma per gli uomini, 41 per le donne. Più un parallelo a squadre. Come da tradizione la partenza della Coppa del mondo è stata data sul ghiacciaio di Solden, nel Tirolo austriaco. Sabato le donne, domenica gli uomini. Primo atto riservato al gigante. Poi quest’anno non ci sarà il tradizionale mese di stop. Si tira dritto. Nei weekend successivi scenderanno in pista anche i protagonisti e le protagoniste della velocità. Molto attese le discese libere di Cervinia-Zermatt (5-6 novembre).

I CONVOCATI AZZURRI DELLO SCI ALPINO

Nove uomini, sette donne. Per il Gigante d’apertura il direttore tecnico Masssimo Carca ha scelto: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Simon Maurberger, Dominik Paris, Riccardo Tonetti, Hannes Zingerle.

In campo femminile Marta Bassino e Federica Brignone saranno i punti di riferimento di una Nazionale che punta dritta al successo con la cuneense e la milanese già vincitrici una volta a testa nella gara inaugurale (Marta nel 2020, Fede nel 2015) e quella doppietta storica di due anni fa ancora nella mente di tutti i fan.

Il team azzurro è completato da Roberta Melesi, Karoline Pichler, Ilaria Ghisalberti, Asja Zenere, Elisa Platino.

SOFIA GOGGIA SALTA IL TURNO E PUNTA ALLA “GRAN BECCA”

La fuoriclasse bergamasca, campionessa olimpica nella discesa libera (più tre Coppe del mondo e 2 Mondiali) non ci sarà al cancelletto di Solden. Dagli allenamenti in Val Senales si è trasferita a Cervinia. Qui – neve permettendo – il prossimo 5-6 novembre è in programma la prima gara “transfrontaliera” della storia del Circo Bianco: la Zermat-Cervinia sulla pista nota come la “Gran Becca”. Un tracciato che passa due Paesi – Italia e Svizzera – parte da 3.720 metri di quota con arrivo a quota 2.835 dopo 3,7 km da brividi in cui si possono raggiungere i 135 km/h. Pendenza massima del 60%. Numero chiuso di spettatori: 6.000.

SCI ALPINO, I FAVORITI

In campo femminile sono quattro: Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova (per la classifica generale); Bassino e Brignone per le tappe. In campo maschile: Odermat è in pole ma occhio a Kilde e a Pinturault.

DOVE IN TV LA COPPA DEL MONDO DI SCI

EUROSPORT/DISCOVERY+/DAZN E RAISPORT