Sci alpino, Coppa del mondo, trionfa Federica Brignone, 5 azzurre nelle prime nove, Goggia seconda in classifica

Sci alpino, festa italiana sulle nevi svizzere di St.Moritz: è tornata la valanga rosa. Nel SuperG trionfo con record di Federica Brignone, seconda Elena Curtoni a 11/100, terza la Shiffrin.

Sesta Sofia Goggia a 75/100. Ottava Marta Bassino a 83/100. Nona Francesca Marsaglia a 84/100. Dunque cinque azzurre-jet nelle prime nove. Bottino storico. Non era mai accaduto. Completano l’eccezionale domenica Nicol Delago 15esima , Karoline Pircher (18esima)e Nadia Delago (26esima). Due. anni fa vinse la Goggia con un centesimo di vantaggio proprio sulla Brignone. Solo Alice Robinson, con il pettorale n.26 , ha cercato di arginare la valanga rosa tanto che all’intermedio era addirittura in vantaggio di due centesimi sulla Brignone. Ma Federica ha infilato la gara perfetta volando al traguardo ad oltre 100 km all’ora.

E così la neozelandese ha dovuto accontentarsi del quarti posto

E la super favorita Lara GutBehrami, ticinese, padrona di casa? Cercava la magica doppietta dopo la vittoria di sabato 11 ma per eccesso di velocità è finita fuori pista, nelle reti di protezione. Subito soccorsa, barella in campo, si è temuto il peggio. Niente di grave. Mezz’ora dopo lei stessa si presentava alla partenza rassicurando le colleghe ed abbracciando, a gara ancora in corsa, Federica Brignone. U

Questo secondo SuperG femminile di St.Moritz sarà ricordato a lungo non solo per il ritorno della valanga rosa ma per il fatto che questo trionfo della Brignone certifica un paio di cifre significative. E cioè: vittoria n.17 di Federica, nuova primatista italiana all time in Coppa del mondo; un successo che significa il sorpasso sul mito Deborah Compagoni. Con una prestazione. da cineteca: in 57”92.

LA CLASSIFICA FEMMINILE – Michaela. Shiffrin p. 525, Sofia Goggia , Petra Vhlova 340, Gut-Beharami 298; Federica Brignone 232; Johnson e213; Slokar 210; Duerr 201; Holdener 191;Liensberger 187.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – Dalla Svizzera alla Francia, Dalla Ebgaduna. alla Val d’Isere ( 18-19 dicembre ).

COPPA DEL MONDO MASCHILE DI SCI ALPINO

Si è disputata in Val d’Isere. Il francese Clement e Noel primo nello slalom gigante, secondo lo svedese Jacibsen, terzo il Zubcic. Primo degli italiani il reggiano Giuliano Razzoli (nono). Dodicesimo Tommaso Sala. Delusione di Alex Vinatzer. ELo sciatore bolzanino, secondo al termine della prima manche, stava andando bene anche nella seconda parte di gara ma in prossimità dell’ultima ha perso l’equilibrio inforcando; così vanificando i 34 centesimi di vantaggio e la possibilità del podio.