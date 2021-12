Sci alpino, coppa del mondo, trionfa Sofia Goggia in Val d’Isere e sale al comando della classifica generale

Sci alpino. Fantastica Sofia Goggia in Val d’Isere: vittoria e primo posto in classifica generale. Ha spodestato l’americana Shiffrin. Adesso comanda lei.

Con numeri da urlo: quindicesima vittoria in Coppa del mondo, la settima di fila, la quarta di questa stagione, la sesta nell’anno solare 2021. E nella classifica delle plurivincitrici la Goggia, con questo trionfo in Francia, eguaglia Isolde Kostner. È a -1 da Deborah Compagnoni e a -2 da Federica Brignone.

Il magico weekend dello sci si conclude col SuperG , cioè con un’altra sfida domenicale: Sofia di nuovo contro la Shiffrin . Sarà una domenica da brividi blu.

La gara in Val d’Isere è stata velocissima. Sofia al primo rilevamento ha toccato i 118 km/h, nel finale i 115.54. Niente da fare per le altre comunque tutte vicine. La Siebenhofer a 1”33, la Stuhec a 1”37, la Suter a 1”43, la Mowinckel a 1”44.

Bene le altre azzurre:Nadia Delago ottava, Elena Curtoni nona, Federica Brignone undicesima. Più dietro Francesca Marsaglia (18esima), Marta Bassino (22esima). Fuori dalle trenta Roberta Milesi. Nicole Delago è caduta. Ha detto Sofia a fine gara: “Forse non ho sciato benissimo ma ci ho messo un cuore immenso”.

E gli uomini impegnati in Val Gardena sempre per la Coppa del mondo? Discesa vinta dall’americano Bryce Bennett, secondo Otmar Striedinger, terzo Niels Hintermann. Peccato per il nostro Dominik Paris : un errore alla Curva del Lago gli è costata la vittoria e il podio. Eccellente Mattia Casse, settimo.

Altre due belle notizie in chiave azzurra: a Cervinia,in snowboard cross, è tornata alla vittoria Michela Moioli ribaltando la classifica generale. Ora è seconda alle spalle di Charlotte Bankes, britannica naturalizzata francese . A Dresda primo podio stagionale per Federico Pellegrino, secondo nella Sprint a tecnica libera maschile di Coppa del mondo beffato per soli 15 centesimi dal norvegese Havaard Taugboel.