Sci, la Coppa del mondo maschile torna in Italia, la valanga rosa gareggia in Val d’Isere: weekend spettacolo

Sci, la Coppa del mondo maschile di sci torna in Italia con un weekend da urlo: in Val Gardena e Alta Badia. Quella femminile resta in Francia, sulle nevi della Vall d’Isere.

Spettacolo assicurato. Emozioni garantite. Gli azzurri vanno all’attacco delle nostre piste mitiche, la valanga rosa va all’attacco del primato in classifica con due punte speciali: Sofia Goggia (terza) e Federica Brignone (quinta). Ma vediamo nel dettaglio.

UOMINI

Programma esaltante: venerdì e sabato in Val dei Gardena ( SuperG e discesa ), domenica e lunedì in Alta Badia ( gigante ).

Seguiranno Madonna di Campiglio con lo slalom (mercoledì 22 dicembre) e Bormio con una tre giorni riservata ad una discesa e a due SuperG ( 28-29-30).

Sci, 8 gare in due settimane. Nessun altra nazione ne ha tante.

E queste gare italiane ci aiuteranno a delineare al meglio le gerarchie nell’ottica delle Olimpiadi invernali di Pechino (4-20 febbraio 2022, 15 sport diversi, 106 eventi , 306 atleti ).

Il Circo bianco in Italia è anche l’occasione per ritrovare il nostro uomo-jet, cioè Dominik Paris, 32 anni, alfiere della Val d’Ultimo, partito quest’anno in Nord America un po’ in sordina. L’azzurro più vincente di sempre (19 vittorie in Coppa del mondo, 39 podi su 214 gare disputate) ha la velocità innata.

Come illustri predecessori: Zeno Colò, Herbert Plank, Kristian Ghedina. Attualmente la classifica generale è dominata dallo svizzero Marco Odermatt (466 punti) seguito dall’austriaco Matthias Mayer (310); terzo il norvegese Alexander Kilde (229). Dominik è solo sedicesimo (84).

DONNE

Dopo St.Moritz questo weekend si disputa in Val d’Isere (discesa sabato 18 e SuperG domenica 19). Due le azzurre nelle prime cinque: Sofia Goggia (seconda) e Federica Brignone (quinta). Devono vedersela con l’americana Michaela Shiffrin (525), e con la slovacca Petra Vlhova (340).

Prima e terza. Due fulmini. La Goggia sta dominando in discesa e SuperG ( e nelle prime cinque ci sono Federica Brignone e la Curtoni ). Ma ottimi piazzamenti hanno pure la Delago e la Peterlini nello slalom dominato dalla Shiffrin e dalla Vhlova, francamente imprendibili. Ma la valanga rosa c’è . È tornata.