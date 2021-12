Sci, la Coppa del mondo torna in Europa. Regina del weekend a St.Moritz ancora l’uragano Sofia Goggia?

La Coppa del mondo di sci torna in Europa. In un fine settimana ricco di eventi e di grandi attese, oltre che di spettacolo garantito. E tutti gli occhi sono puntati sulla regina Stefania Goggia, bergamasca.

È stata trionfatrice nell’ultimo weekend a Lake Louise (Canada) con un “triplete “ mai visto nella storia dello sci femminile italiano. Trionfo in SuperG dopo due discese da antologia. Tre vittorie in tre giorni.

Impresa alla Tomba che nel 1974 – prima nei due slalom di Lake, poi nel gigante in Alta Badia – regalò all’Italia sorprese ed emozioni esaltanti. E proprio allora, con un esplosivo triplete, iniziò la leggenda di “Tomba la bomba”. Che con un filotto di otto vittorie consecutive impalmò la Coppa del Mondo. Dunque Sofia come l’Albertone nazionale?

È presto per dirlo. La stagione dello sci è ancora lunga, finirà a marzo. Finora sono state disputate solo 8 gare su un totale di 37 programmate in 20 diverse località.

Però l’attuale terzo posto in classifica generale dietro la Shiffrin e Vlhova autorizza un cauto ottimismo. Certo, l’americana del Colorado e la slovacca (detentrice) sono avversarie di notevole talento ed esperienza, difficili da superare.

Ma Sofia sulla carta non è da meno. Lo testimoniano le 14 vittorie in Coppa (10 in discesa e 4 in superG) e l’oro olimpico in discesa a PyeongChang oltre che le due medaglie mondiali (bronzo in gigante a St.Moritz 2017, argento in superG ad Are 2019).

E quest’anno è ancora più forte. Un “uragano “ hanno titolato molti fogli e siti sportivi. Esatto. Vedremo in queste due gare in Engadina – crocevia della stagione – a che punto sono certe speranze e reali possibilità.

Sofia Goggia,29 anni, punta non solo alla Coppa del mondo ma punta anche al bis olimpico di Pechino fra poco più di due mesi. Se ripeterà l’impresa dì quattro anni fa entra di volata nella leggenda dello sci. Comunque vada ricorda già oggi le velociste più forti di tutti i tempi.

Ricorda, ad esempio, l’immensa Isolde Kostner che di Coppe del mondo ne ha vinto 15 di cui 12 in discesa. Isolde dice che Sofia può farcela. , impressionata dall’incredibile recupero dall’infortunio. Oggi l’uragano scende a 125 km/h ed è già nelle prime quattro italiane con più vittorie.

Preceduta da Deborah Compagnoni (16), Federica Brignone (16), Isolde Kostner (15). Cauto il d.t. della Nazionale Gianluca Rolfi: “ Calma, i conti li faremo a fine gennaio “. Ma Sofia ha tutto per puntare alla sfera di cristallo. E dopo St.Moritz ci sono le due gare nella Val d’Isere il 18-19 dicembre. Quattro gare in due weekend. Può farcela.