CORTINA D’AMPEZZO – L’azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di cdm a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Goggia così, dopo quattro gare su otto, ha anche conquistato il primato nella classifica generale di discesa con 269 punti

Per Goggia è il secondo successo stagionale ed il quarto in carriera con 18 podi ed un bronzo mondiale.

Subito fuori invece è finita Federica Brignone per il salto di una porta dopo un dosso. Per l’Italia ci sono poi Johanna Schnarf in 1.38.09, Verena Stuffer in 1.38.37 e Nadia Fanchini in 1.38.49. Domani a Cortina è in programma un’altra discesa.