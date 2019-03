Scommesse, Juventus campione d’Italia: la Snai già paga

TORINO – Juventus campione d’Italia per l’ottavo anno consecutivo. Il verdetto non è ancora ufficiale ma la Snai ha deciso di iniziare già a pagare le persone che hanno scommesso sullo scudetto bianconero. Tutto questo va a certificare il dominio della Juve in un campionato che non è stato mai veramente in discussione. Già ad inizio anno, l’ottavo scudetto consecutivo della Juventus veniva quotato ad appena 1.45. Staccatissime Inter a 7.50 e Napoli a 8.50.

Juventus a più 18 sul Napoli, Snai già paga scommesse sullo scudetto

Adesso, con la Juventus a più 18 sul Napoli, la Snai ha deciso di iniziare già a pagare le scommesse sul suo ennesimo titolo. La Juve potrebbe vincere lo scudetto tra tre giornate nel caso in cui dovesse vincere le prossime tre partite ed il Napoli dovesse perderle. Raramente nella storia del calcio abbiamo assistito ad un dominio così schiacciante. Per buona pace delle rivali al titolo.